Расследование «дела Скрипаля» займет несколько месяцев

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости Мария Табак . Расследование дела об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии займет «несколько месяцев», говорится в переданном в РИА Новости заявлении заместителя главы полиции графства Уилтшир Пола Миллса.

"Полиция Уилтшира продолжает поддерживать расследование контртеррористических ведомств и будет делать это, по всей видимости, несколько месяцев. Это очень сложное расследование, полиция и наши партнеры продолжают работать с целым рядом уникальных и сложных проблем", — отметил Миллс.

В сообщении Скотланд-Ярда отмечается, что расследование будет фокусироваться, в первую очередь, на доме, где жил Скрипаль, потому что именно там обнаружена самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества. Столичная полиция Лондона также подчеркнула, что это займет несколько недель, а, возможно, и месяцев.

В расследовании задействовано 250 следователей-специалистов по борьбе с терроризмом, а также множество экспертов и специалистов из партнерских организаций.

"Следователи продолжают изучать более 5 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения и 1 тысячу 350 вещдоков. Порядка 500 свидетелей были идентифицированы, собраны сотни показаний", — указывается в сообщении.