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МИД: Лондон отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля
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МИД: Лондон отказывается от любых контактов с Россией по делу Скрипаля 

Газета.Ru 4 часа назад
Власти Британии отказываются от любых контактов с Россией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».
"От любых контактов с Россией на любом уровне Великобритания инициативно, официально и даже публично отказывается. При этом делает все, чтобы восприятие в общественности этой ситуации было таким, что отказывается от взаимодействия российская сторона", — отметила Захарова.
Ранее директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-офицера ГРУ был произведен в России.
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 Ещё 91 источник 
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