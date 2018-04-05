Лавров раскритиковал ситуацию вокруг «дела Скрипаля»

"Сегодня СБ ООН рассмотрит эту ситуацию, мы действительно считаем, что она создает угрозу международному миру и безопасности… И СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

По его словам, ситуация вокруг дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии создает угрозу международной безопасности.

"И она ее создает не только потому, что было использовано, судя по всему, оружие массового уничтожения. Хотя тот факт, что полицейский давно выздоровел, Юлия Скрипаль пошла на поправку, Сергей Скрипаль, судя по всему, жив, делает необходимым понять, что же это было за оружие массового уничтожения, которое так массового никого не смогло уничтожить? Но это отдельная тема. Но даже если ответ будет дан удовлетворительный, который объяснит, почему такое мощное боевое отравляющее вещество не достигло цели, все равно проблема угрозы миру и безопасности сохраняется", — добавил Лавров.