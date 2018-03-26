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Глава МИД Сербии заявил, что в мире идет не холодная, а «ледяная война»
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Глава МИД Сербии заявил, что в мире идет не холодная, а «ледяная война» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Украина.ру
БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Состояние дел в современном мире таково, что его можно назвать уже не холодной войной, а «ледяной войной». Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире канала TV Prva.
"В мире идет уже не холодная война, а ледяная. Уже даже объявляют бойкот чемпионату мира по футболу. От Сербии требуют высказаться по разным вопросам — от инцидентов в Великобритании до торговой войны с Китаем. Очевидно, что ожидается дальнейшее обострении отношений мировых сил и отзывы дипломатов", — уверен Дачич.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
ТАСС: последние новости
СМИ: лаборатория в Портон-Дауне отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля ЦИК: немногочисленные вбросы бюллетеней на выборах были не в пользу "кандидата от власти" Путин проведет совещание о бюджетном обеспечении планов, озвученных в послании
 Ещё 2 источника 
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