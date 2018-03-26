Глава МИД Сербии рассказал о начале «ледяной войны»

"Это уже не холодная война происходит в мире, это ледяная война. Мы ожидаем дальнейшего отзыва иностранных дипломатов", — сказал он, отметив, что дело уже доходит до объявление бойкота Чемпионату мира по футболу.