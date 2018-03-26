Глава МИД Сербии рассказал о начале «ледяной войны» 

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что в мире происходит не холодная, а ледяная война, сообщает Danas.
"Это уже не холодная война происходит в мире, это ледяная война. Мы ожидаем дальнейшего отзыва иностранных дипломатов", — сказал он, отметив, что дело уже доходит до объявление бойкота Чемпионату мира по футболу.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.
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