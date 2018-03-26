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Генконсульство РФ в Сиэтле постарается минимизировать урон из-за закрытия
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Генконсульство РФ в Сиэтле постарается минимизировать урон из-за закрытия
Говорит Москва
46 минут назад
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Сегодня 14 стран
ЕС
, а также
США
,
Канада
и
Украина
объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Как уточняет
РИА Новости
, Соединённые Штаты также решили закрыть наше генконсульство в Сиэтле.
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