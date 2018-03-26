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Албания объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
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Албания объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. АЛБАНИЯ ВСЛЕД ЗА СТРАНАМИ ЕС В СВЯЗИ С «ДЕЛОМ СКРИПАЛЯ» ОБЪЯВИЛА ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА ДВУХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ — МИД
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