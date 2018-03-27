Трамп на год продлил введенные за кибератаки антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции за организацию кибератак, в которой Вашингтон обвиняют в том числе Россию . Соответствующий документ опубликован Белым домом. Данные санкции впервые были введены 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой . В декабре 2016 года они были расширены — в санкционные списки попали, в частности ФСБ ГРУ и ряд физлиц. Включение в санкционный список — Specially Designated Nationals List (SDN) — предусматривает запрет на въезд, а также заморозку активов на территории США.