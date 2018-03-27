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Трамп на год продлил введенные за кибератаки антироссийские санкции
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Трамп на год продлил введенные за кибератаки антироссийские санкции 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Капитал страны
Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции за организацию кибератак, в которой Вашингтон обвиняют в том числе Россию. Соответствующий документ опубликован Белым домом.
Данные санкции впервые были введены 1 апреля 2015 года президентом США Бараком Обамой. В декабре 2016 года они были расширены — в санкционные списки попали, в частности ФСБ, ГРУ и ряд физлиц.
Включение в санкционный список — Specially Designated Nationals List (SDN) — предусматривает запрет на въезд, а также заморозку активов на территории США.
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