Посол РФ во Франции: Москва оставляет за собой право на ответные меры

ПАРИЖ, 26 марта. / ТАСС /. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решение французских властей выслать из страны четырех российских дипломатов. Об этом предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков "Разумеется, российская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры", — сказал Мешков журналистам на брифинге в Париже. Он считает абсолютно неуместным попытки объяснить это солидарностью с ЕС . «Попытки объяснить это какой-то солидарностью ЕС не имеют под собой никакой реальной почвы», — сказал Мешков. Солидарность, по словам дипломата, «может быть в борьбе с реальными угрозами, а не в поддержке грязных инсинуаций». Мешков также сообщил, что Россия глубоко разочарована шагом Франции . «Этот шаг связывался с решением Европейского союза по делу Солсбери», — отметил Мешков. «Мы глубоко разочарованы этим шагом наших французских коллег», — добавил посол. 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.