Посол в Париже не стал комментировать будущий визит Макрона в Россию

"Я ничего не буду говорить", — сказал посол в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать запланированный на конец мая визит французского лидера.

Ранее в понедельник МИД Франции заявил о том, что четверо российских дипломатов в течение недели должны покинуть Францию. Такое решение было принято в связи с «делом Скрипаля ».

Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.

Канада и Ранее в понедельник 14 стран ЕС, а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.