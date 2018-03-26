Посол в Париже не стал комментировать будущий визит Макрона в Россию 

ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Посол России во Франции Алексей Мешков не стал комментировать предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Санкт-Петербург после известия о высылке четырёх российских дипломатов.
"Я ничего не буду говорить", — сказал посол в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать запланированный на конец мая визит французского лидера.
Ранее в понедельник МИД Франции заявил о том, что четверо российских дипломатов в течение недели должны покинуть Францию. Такое решение было принято в связи с «делом Скрипаля».
Лидеры стран ЕС согласовали на саммите на прошлой неделе общее заявление по инциденту в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о «весьма вероятной» ответственности РФ и отсутствии «иного правдоподобного объяснения». Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.
Ранее в понедельник 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Как сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума «Трианонский диалог».