Эксперт раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Франции 

ПАРИЖ, 26 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Решение Парижа о высылке российских дипломатов из Франции — поспешное и чрезмерное, считает эксперт по России Жан-Петр Тома.
"Я очень удивлен (известием о высылке — ред.). Одновременно мне это кажется слишком поспешным решением и чрезмерным. Поспешным потому, что, на мой взгляд, нет никаких доказательств, расследование не проведено, потому сложно выносить какие-то суждения. А чрезмерным потому, что это слишком сильное вмешательство в дипломатическом смысле в отношения со страной на европейском континенте, с кем у нас есть отношения, с кем мы были союзниками во Вторую мировую войну", — сказал Тома журналистам в российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.
Говоря об отношениях между Россией и Францией он напомнил, что «президент Макрон приглашен в Санкт-Петербург, у нас есть немало общих больших тем».
"Последние поколения, как наши, привыкли, что дипломатия все же более осмотрительная и более последовательная", — подчеркнул эксперт.
Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек. Франция заявила о высылке четырех сотрудников российской дипмиссии, которые должны покинуть страну в течение недели.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.