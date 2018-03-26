Эксперт раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Франции

"Я очень удивлен (известием о высылке — ред.). Одновременно мне это кажется слишком поспешным решением и чрезмерным. Поспешным потому, что, на мой взгляд, нет никаких доказательств, расследование не проведено, потому сложно выносить какие-то суждения. А чрезмерным потому, что это слишком сильное вмешательство в дипломатическом смысле в отношения со страной на европейском континенте, с кем у нас есть отношения, с кем мы были союзниками во Вторую мировую войну", — сказал Тома журналистам в российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

Говоря об отношениях между Россией и Францией он напомнил, что «президент Макрон приглашен в Санкт-Петербург , у нас есть немало общих больших тем».

"Последние поколения, как наши, привыкли, что дипломатия все же более осмотрительная и более последовательная", — подчеркнул эксперт.

Канада и Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран ЕС , а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек. Франция заявила о высылке четырех сотрудников российской дипмиссии, которые должны покинуть страну в течение недели.