В ГД симметричную реакцию назвали логичным ответом на высылку дипломатов 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Симметричная реакция на высылку российских дипломатов из США и ряда других стран выглядит наиболее логичным ответом, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
"В этом отношении, наверное, будет выдержана некая пауза для того, чтобы принять ответные меры. Но не думаю, что они должны быть другие, кроме как такая же симметричная реакция с отзывом дипломатов из России. Но не в ущерб, конечно, совсем для работы посольства. Потому что также и они — они же не отзывают всё посольство", — заявила РИА Новости депутат.
Ранее в понедельник было объявлено, что 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.