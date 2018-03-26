В Кремле прокомментировали решение западных стран выслать российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС США выслать российских дипломатов со своих территорий. «Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля . Мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также отметил, что российской стороне предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию.

«Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства», — подчеркнул он.

26 марта ряд западных стран объявил о решении выслать российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании