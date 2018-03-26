Массовые высылки советских и российских дипломатов. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 марта ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, среди них 14 членов Евросоюза

Эти меры приняты в поддержку Великобритании , которая 14 марта объявила о высылке 23 сотрудников посольства РФ . Поводом стало обвинение России в причастности к отравлению 4 марта в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери.

Большинство государств объявляют персонами нон грата от одного до четырех сотрудников диппредставительств. При этом США заявили о выдворении 60 российских дипломатов. Это первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворяют из-за инцидента в третьей стране.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ приводит случаи массовой (свыше 20 человек) высылки советских и российских сотрудников дипмиссий.

Самой масштабной акцией, когда-либо предпринятой против нашей страны, была высылка 105 дипломатических сотрудников из Великобритании в сентябре 1971 года (поводом для нее стало предательство офицера резидентуры советской разведки Олега Лялина, работавшего под прикрытием торговой миссии СССР в Лондоне, который в сентябре 1971 года выдал английской разведке имена советских агентов). В ответ в октябре из СССР были высланы 18 граждан Великобритании.

В марте 1983 года 47 советских дипломатов были высланы из Франции по обвинению в шпионаже. Это произошло вследствие раскрытия сотрудником КГБ Владимиром Ветровым, завербованным французскими спецслужбами, имен 250 офицеров, работавших под дипломатическим прикрытием в нескольких странах. Об ответных мерах со стороны СССР не сообщалось.

В сентябре 1985 года Великобритания выслала из страны 31 сотрудника внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием (информация о них была получена от сотрудника КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку с 1974 года и бежавшего в Великобританию в июле 1985 года). В качестве ответной меры из Советского Союза были высланы 25 сотрудников британской дипмиссии.

Ленинграде. 21 октября 1986 года Госдепартамент США объявил о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек, представив в посольство поименный список дипломатов, которые должны покинуть Соединенные Штаты. Еще пять советских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Официальная причина — приведение в паритетное состояние числа сотрудников дипломатических представительств СССР в Вашингтоне и Сан-Франциско и США в Москве

По данным американских СМИ, высылка дипломатов стала результатом операции ФБР , направленной на «сокращение угрозы информационных утечек в СССР». До конца 1986 года из США были высланы еще 25 советских дипломатов, аккредитованных в Нью-Йорке , Вашингтоне и Сан-Франциско. Сотрудники советских дипмиссий были выдворены в ответ на высылку 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

29 декабря 2016 года США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В заявлении американского внешнеполитического ведомства утверждалось, что эта мера принята «в качестве составной части всеобъемлющего ответа на вмешательство России в выборы в США». Тогда Россия не стала принимать зеркальные меры.