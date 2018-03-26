Москва: высылка дипломатов — провокационный жест солидарности с Лондоном

«Это самая массовая высылка российских шпионов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон о высылке российских дипломатов из ряда стран. МИД России выразил решительный протест в связи с таким недружественным и не отвечающим задачам поиску истины в деле об отравлении в Солсбери актом.

Лондон, по заявлению Смоленской площади, в так называемом «деле Скрипалей» не удосужился разобраться в обстоятельствах случившегося. При этом Великобритания взяла курс на эскалацию ситуации, сообщает "Интерфакс" . 14 стран Евросоюза НАТО , как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, пошли на поводу Лондона, сделав провокационный жест пресловутой солидарности с Великобританией.

Недружественный шаг не пройдет бесследно, — заявили в МИД России. Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из США и стран Европы.

Москва разочарована поведением Вашингтона, хотя и ожидала высылку дипломатов из США, пояснил российский посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов

"Мы рассчитывали на здравый смысл, — подчеркнул Анатолий Антонов. — Мы рассчитывали на то, что США займут позицию здравомыслящего переговорщика и окажут помощь Лондону, чтобы там остановились истерики".

Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 представителей России при ООН . США закрыли российское консульство в Сиэттле. Между Россией и США уже был крупный дипломатический скандал. В декабре 2016 году администрация покидавшего свой пост президента США Барака Обамы выслала 35 российских дипломатов, а также арестовала российскую дипломатическую собственность. Москва 2017 году ответила высылкой 755 американцев, уравняв численность диппредставительств на уровне 455 сотрудников.

Польша, Канада и Италия и Финляндия и Хорватия. Великобритания и России уже обменялись взаимной высылкой 23 дипломатов. Франция Германия выслали по четыре дипломатических сотрудников России. Украина выслала 13 российских дипломатов, хотя до этого убеждала Лондон в том, что ответные меры Москвы лишат Киев возможности полноценно контактировать с Россией в интересах украинских граждан. Литва Чехия выслали по три дипломата из России. Нидерланды Дания выслали по два российских дипломата. Латвия выслала одного российского дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота" Эстония выслала российского военного атташе. По одному дипломата из российского посольства высылают Румыния

Кремль сожалеет о высылке, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он добавил, что ссылка на «дело Скрипалей» не имеет никакой реальной подоплеки, а Москва предпримет зеркальные меры в ответ.

При этом в отношении Вашингтона «зеркальный ответ» на высылку из США 60 россиян может обойтись американскому посольству потерей 200 аккредитаций.