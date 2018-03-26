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Москва: высылка дипломатов — провокационный жест солидарности с Лондоном
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Москва: высылка дипломатов — провокационный жест солидарности с Лондоном 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
«Это самая массовая высылка российских шпионов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон о высылке российских дипломатов из ряда стран. МИД России выразил решительный протест в связи с таким недружественным и не отвечающим задачам поиску истины в деле об отравлении в Солсбери актом.
Лондон, по заявлению Смоленской площади, в так называемом «деле Скрипалей» не удосужился разобраться в обстоятельствах случившегося. При этом Великобритания взяла курс на эскалацию ситуации, сообщает "Интерфакс". 14 стран Евросоюза и НАТО, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, пошли на поводу Лондона, сделав провокационный жест пресловутой солидарности с Великобританией.
Недружественный шаг не пройдет бесследно, — заявили в МИД России. Москва отреагирует на высылку российских дипломатов из США и стран Европы.
Москва разочарована поведением Вашингтона, хотя и ожидала высылку дипломатов из США, пояснил российский посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
"Мы рассчитывали на здравый смысл, — подчеркнул Анатолий Антонов. — Мы рассчитывали на то, что США займут позицию здравомыслящего переговорщика и окажут помощь Лондону, чтобы там остановились истерики".
Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 представителей России при ООН. США закрыли российское консульство в Сиэттле. Между Россией и США уже был крупный дипломатический скандал. В декабре 2016 году администрация покидавшего свой пост президента США Барака Обамы выслала 35 российских дипломатов, а также арестовала российскую дипломатическую собственность. Москва 2017 году ответила высылкой 755 американцев, уравняв численность диппредставительств на уровне 455 сотрудников.
Великобритания и России уже обменялись взаимной высылкой 23 дипломатов. Франция, Польша, Канада и Германия выслали по четыре дипломатических сотрудников России. Украина выслала 13 российских дипломатов, хотя до этого убеждала Лондон в том, что ответные меры Москвы лишат Киев возможности полноценно контактировать с Россией в интересах украинских граждан. Литва и Чехия выслали по три дипломата из России. Нидерланды, Италия и Дания выслали по два российских дипломата. Латвия выслала одного российского дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота". Эстония выслала российского военного атташе. По одному дипломата из российского посольства высылают Румыния, Финляндия и Хорватия.
Кремль сожалеет о высылке, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что ссылка на «дело Скрипалей» не имеет никакой реальной подоплеки, а Москва предпримет зеркальные меры в ответ.
При этом в отношении Вашингтона «зеркальный ответ» на высылку из США 60 россиян может обойтись американскому посольству потерей 200 аккредитаций.
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