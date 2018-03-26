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В Ассоциации дипломатов прокомментировали высылку странами Запада российских дипломатов
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В Ассоциации дипломатов прокомментировали высылку странами Запада российских дипломатов 

RT на русском 32 минуты назад
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT высылку российских дипломатов США, Канадой, 14 странами Евросоюза и Украиной в связи с «делом Скрипаля».
«Мы вступили в сложную эмоциональную полосу. Надо смотреть, что лежит в основе, а что является производным. В основе лежит жёсткий настрой двух стран: США и Великобритании, которые «проламывают» решения и подтягивают другие страны, в частности ЕС. В отношении европейских стран, я не уверен, что мы должны спешить принимать зеркальные меры, они действуют несолидно, в рамках ложно понятой солидарности. Что касается Великобритании и США, то здесь мы должны побудить их прекратить провокационную политику. На них надо нажимать», — отметил Бакланов.
Кроме того, по его словам, он выступает против того, «чтобы втягиваться в разрастание политико-дипломатического скандала».
26 марта стало известно, что в связи с «делом Скрипаля» США, Канада, 14 стран Евросоюза и Украина высылают российских дипломатов.
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