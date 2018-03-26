В Ассоциации дипломатов прокомментировали высылку странами Запада российских дипломатов

«Мы вступили в сложную эмоциональную полосу. Надо смотреть, что лежит в основе, а что является производным. В основе лежит жёсткий настрой двух стран: США и Великобритании , которые «проламывают» решения и подтягивают другие страны, в частности ЕС. В отношении европейских стран, я не уверен, что мы должны спешить принимать зеркальные меры, они действуют несолидно, в рамках ложно понятой солидарности. Что касается Великобритании и США, то здесь мы должны побудить их прекратить провокационную политику. На них надо нажимать», — отметил Бакланов.

Кроме того, по его словам, он выступает против того, «чтобы втягиваться в разрастание политико-дипломатического скандала».

26 марта стало известно, что в связи с «делом Скрипаля» США, Канада, 14 стран Евросоюза и Украина высылают российских дипломатов.