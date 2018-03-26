В Госдуме заявили, что США готовят разрыв дипломатических отношений с Россией 

Вашингтон сделал шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщило РИА «Новости».
Они ведут, на мой взгляд, политику к разрыву дипломатических отношений в большей степени. Это конфронтация не идет на пользу, будем говорить, стабильности в мире. При этом конфронтация носит односторонний порядок со стороны США и Великобритании
— Юрий Швыткин.
По мнению парламентария, высылка российских дипломатов стала шагом для разрыва дипломатических отношений Вашингтона и Лондона с Москвой. По его словам, Лондон и Вашингтон ведут одностороннюю конфронтацию с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова определила «солидарность» стран Запада в отношении высылки российских дипломатов как «навязывание» странам Евросоюза плохих отношений с Россией. По мнению официального представителя российского МИД, Великобритания навязывает плохие отношения с Россией странам Евросоюза, при этом сама выходит из объединения. Таким образом из-за политики Лондона страны ЕС окажутся «связаны круговой порукой антироссийской солидарности».