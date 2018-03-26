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В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов
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В Госдуме назвали ошибкой решение ряда стран о высылке дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение о высылке дипломатов РФ рядом стран — ошибка, так как не способно решить накопившиеся в международных отношениях проблемы — вице-спикер ГД
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Исландия приостанавливает двусторонний диалог с Россией на высоком уровне Источник в МИД рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов Меры по высылке российских дипломатов являются временными, считает Чепа
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