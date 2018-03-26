Россия симметрично ответит Украине на высылку дипломатов, заявили в Госдуме

Ранее в понедельник было объявлено, что 14 стран ЕС , а также США Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.

"Конечно, Россия обязательно сократит, и другого варианта я не вижу, количество украинских дипломатов. Ничего хорошего это не принесет ни той, ни другой стороне, с точки зрения, тем более, ужесточающихся мер, которые идут с украинской стороны: по поводу виз, прочих дел. Это все сказывается на гражданах Украины прежде всего, россиян туда едет гораздо меньше. Придется это делать", — заявил Калашников РИА Новости.

"Скорее всего, придется реагировать вдогонку, симметричными мерами, асимметрия с Украиной, как я понимаю, сегодня не очень логична хотя бы потому, что она вредит гражданам Украины", — добавил глава думского комитета.