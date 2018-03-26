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Россия симметрично ответит Украине на высылку дипломатов, заявили в Госдуме
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Россия симметрично ответит Украине на высылку дипломатов, заявили в Госдуме 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия обязательно симметрично ответит Украине на высылку дипломатов, принимать экономические меры в отношении страны не стоит, так как они навредят простым украинцам, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее в понедельник было объявлено, что 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.
"Конечно, Россия обязательно сократит, и другого варианта я не вижу, количество украинских дипломатов. Ничего хорошего это не принесет ни той, ни другой стороне, с точки зрения, тем более, ужесточающихся мер, которые идут с украинской стороны: по поводу виз, прочих дел. Это все сказывается на гражданах Украины прежде всего, россиян туда едет гораздо меньше. Придется это делать", — заявил Калашников РИА Новости.
"Скорее всего, придется реагировать вдогонку, симметричными мерами, асимметрия с Украиной, как я понимаю, сегодня не очень логична хотя бы потому, что она вредит гражданам Украины", — добавил глава думского комитета.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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