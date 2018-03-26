12 российских дипломатов из числа высылаемых являются сотрудниками разведки: Госдеп США 

12 российских дипломатов являются оперативными сотрудниками российской разведки, заявил Государственный департамент США. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению представителя Госдепа Хизэр Нойерт, оперативники российской разведки злоупотребляли привилегией на пребывание в США. Остальные 48 дипломатов являются членами дипломатической миссии России в США. Дипломатам дали неделю на сборы, после чего им предписано покинуть страну. Причиной выдворения стало обвинение России в подготовке и реализации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городке Солсбери.
До 2 апреля, сообщает Госдеп, российское консульство в Сиэтле будет закрыто.
Министерство иностранных дел России назвало решение 17 стран выслать российских дипломатов провокацией и эскалацией конфликта. По мнению МИД, государства действуют, не разобравшись в ситуации, поддавшись на провокацию со стороны Великобритании. Позицию королевства в «деле Скрипаля» ведомство назвало " предвзятой, лицемерной и ангажированной».