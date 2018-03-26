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Румыния и Хорватия объявили о выдворении российских дипломатов
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Румыния и Хорватия объявили о выдворении российских дипломатов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Румыния и Хорватия вышлют российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес России по «делу Скрипаля» и в знак солидарности с Великобританией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметили в министерстве иностранных дел Румынии, страну покинет один представитель России.
«Подчёркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД уведомил посольство РФ в Бухаресте, что один из его дипломатов будет объявлен персона нон грата», — сказали в ведомстве.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна высылает одного дипломата.
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