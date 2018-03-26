Румыния и Хорватия объявили о выдворении российских дипломатов

Румыния и Хорватия вышлют российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес России по «делу Скрипаля» и в знак солидарности с Великобританией . Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в министерстве иностранных дел Румынии, страну покинет один представитель России.

«Подчёркиваем, что в знак солидарности с Великобританией и согласно положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях МИД уведомил посольство РФ в Бухаресте , что один из его дипломатов будет объявлен персона нон грата», — сказали в ведомстве.