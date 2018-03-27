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Додон раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Молдавии
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Додон раскритиковал решение о высылке российских дипломатов из Молдавии 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Молдавии Игорь Додон в фейсбуке заявил, что крайне возмущен решением правительства страны о высылке трех российских дипломатов.
"Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и других членов НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", — написал Додон.
По его словам, «целый ряд стран — членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия — отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше».
Ранее сообщалось, что Молдавия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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