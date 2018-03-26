Мэй приветствовала высылку российских дипломатов из западных стран 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решения ряда стран Евросоюза и НАТО о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, передает Reuters.
"Мы приветствуем действия наших союзников, которые наглядно демонстрируют, что мы все стоим плечом к плечу, отправляя в Россию самый сильный сигнал о том, что она не может продолжать нарушать международное право", — заявила Мэй.
Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.
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