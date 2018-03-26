Кипр не будет высылать российских дипломатов, заявили в правительстве 

АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости. Кипр согласен с выводами и решениями Евросоюза, но не будет высылать российских дипломатов, заявил официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому Кипрскому агентству новостей CNA.
Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что власти 14 государств-членов ЕС решили выслать российских по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе.
Официальный представитель правительства Кипра сказал, что Никосия согласна с выводами и решениями, но не переходит к высылке.
"Кипр — среди тех 14 стран, которые не принимают такие меры. Такой была и позиция Кипра в COREPER (совете постоянных представителей в ЕС), что мы согласны, но наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН", — сказал Продрому.
В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.