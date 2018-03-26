Ещё
Кипр не будет высылать российских дипломатов, заявили в правительстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кипр не будет высылать российских дипломатов, заявили в правительстве 

РИА Новости 2 часа назад
АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости. Кипр согласен с выводами и решениями Евросоюза, но не будет высылать российских дипломатов, заявил официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому Кипрскому агентству новостей CNA.
Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что власти 14 государств-членов ЕС решили выслать российских по итогам саммита, прошедшего в Брюсселе.
Официальный представитель правительства Кипра сказал, что Никосия согласна с выводами и решениями, но не переходит к высылке.
"Кипр — среди тех 14 стран, которые не принимают такие меры. Такой была и позиция Кипра в COREPER (совете постоянных представителей в ЕС), что мы согласны, но наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН", — сказал Продрому.
В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Источник в МИД рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов Меры по высылке российских дипломатов являются временными, считает Чепа Посол в Париже не стал комментировать будущий визит Макрона в Россию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»348
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ320
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово106
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ93
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине75
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение