Кипр не будет высылать российских дипломатов, заявили в правительстве

АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости Кипр согласен с выводами и решениями Евросоюза , но не будет высылать российских дипломатов, заявил официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому Кипрскому агентству новостей CNA.

Официальный представитель правительства Кипра сказал, что Никосия согласна с выводами и решениями, но не переходит к высылке.

"Кипр — среди тех 14 стран, которые не принимают такие меры. Такой была и позиция Кипра в COREPER (совете постоянных представителей в ЕС), что мы согласны, но наша страна не в состоянии принимать меры против стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН ", — сказал Продрому.

Канада и В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля ».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.