Клинцевич: США потеряли последний шанс для нормализации отношений с Россией 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Приняв решение о высылке российских дипломатов, США не использовали последний шанс для нормализации отношений с Россией, считает сенатор Франц Клинцевич.
В понедельник 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
"Думаю, что администрация США не использовала чуть ли не последний шанс для нормализации российско-американских отношений. Так называемая атлантическая солидарность взяла верх над элементарным здравым смыслом", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По его словам, особенно тревожит то, что люди, принимающие подобные решения не только в США, но и в европейских странах, в своей основной массе понимают: предъявляемые России обвинения с начала до конца лживы.
"Очевидно, что правда рано или поздно правда выйдет наружу, и тогда мирового скандала не избежать", — полагает сенатор.