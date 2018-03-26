Клинцевич: США потеряли последний шанс для нормализации отношений с Россией

В понедельник 14 стран ЕС , а также США, Канада Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».

"Думаю, что администрация США не использовала чуть ли не последний шанс для нормализации российско-американских отношений. Так называемая атлантическая солидарность взяла верх над элементарным здравым смыслом", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, особенно тревожит то, что люди, принимающие подобные решения не только в США, но и в европейских странах, в своей основной массе понимают: предъявляемые России обвинения с начала до конца лживы.

"Очевидно, что правда рано или поздно правда выйдет наружу, и тогда мирового скандала не избежать", — полагает сенатор.