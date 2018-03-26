Президент Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

"По указанию президента республики Прокописа Павлопулоса посольство Греции в Москве передало соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и семьям погибших от пожара в торговом центре города Кемерово и его пожелания по скорейшему выздоровлению раненых", — говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразило и министерство иностранных дел Греции.

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