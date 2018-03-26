Ещё
Президент Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Греции Прокопис Павлопулос выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям жертв пожара в торговом центре в Кемерово, сообщила администрация греческого президента.
"По указанию президента республики Прокописа Павлопулоса посольство Греции в Москве передало соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и семьям погибших от пожара в торговом центре города Кемерово и его пожелания по скорейшему выздоровлению раненых", — говорится в сообщении.
Свои соболезнования выразило и министерство иностранных дел Греции.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов
РИА Новости: последние новости
Посол прокомментировал высылку российских дипломатов из Литвы Источник в МИД рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов Меры по высылке российских дипломатов являются временными, считает Чепа
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»153
В Грозном горит многоэтажный дом87
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы344
В МИД РФ отреагировали на решение Запада402
Мировые державы объявили доллару бойкот73
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение