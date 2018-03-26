Захарова: Лондон навязывает ЕС плохие отношения с РФ 

Британия, по сути, навязывает Европе ухудшение отношений с Москвой. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет — начнет игру на сближение, захочет — на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами.
Один их всех, и все под одного — новый девиз, подаренный Лондоном Брюсселю", сформулировала российский дипломат.
По ее словам, «все, что сейчас станет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки и так далее), будет объясняться в столицах Евросоюза „солидарностью“ с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС. И даже можно было бы (хотя нельзя) с этим согласиться, вспомнить известное „один за всех, и все за одного“. Если бы не одно „но“. Великобритания-то покидает Евросемью. Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией».
Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил днем, что 14 стран ЕС в знак солидарности с Великобританией объявляют о высылке части российских дипломатов. Также российских дипломатов высылают США (60 человек) и Канада (4 человека).