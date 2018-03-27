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Гаспарян: Украине надо не дипломатов высылать, а экономикой заниматься
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Гаспарян: Украине надо не дипломатов высылать, а экономикой заниматься 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По его мнению, высылка российских дипломатов ничего не даст Украине.
«Высылка дипломатов — это очередной незначительный шажок по демонстрации своей умственной неполноценности. Не дипломатов надо высылать, в тех условиях, в которых сегодня существует Украина, а заниматься собственной экономикой. От того, вышлет Украина 13 дипломатов, которые пытаются хоть как-то снизить градус напряжения в стране, или нет, ничего не изменится. Хлеб расти не будет, заводы работать не станут, новое производство не появится. Это симулякр деятельности, который должен показать украинскому обывателю, что какие-то шаги правительство делает. А украинский обыватель, какой-бы заторможенный он не был, рано или поздно все-равно задаст вопрос: почему ничего не происходит с точки зрения экономики?», — заявил Армен Гаспарян в интервью изданию Ukraina.ru.
По его мнению, если Украина считает Россию — агрессором, то в стране вообще не должно находиться российское посольство.
Украина решила выслать 13 российских дипломатов в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, 4 марта на Скрипаля напали в английском городе Солсбери.
Великобритания утверждает, что покушение с использованием нервно-паралитического вещества организовала Россия. Как ответные меры с целью давления на Россию ее дипломаты были высланы из ряда стран.
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