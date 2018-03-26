Гаспарян: решение выслать российских дипломатов не удивительно

«Принципиален только один вопрос — ради чего будут высылать дипломатов. Понятно, хотелось показать какую-то свою консолидированную позицию и показать, что та политика, которую проводит Россия , не устраивает страны Запада. Но если посмотреть на это абсолютно спокойно, абстрагировано, то видно, что никакой новизны нет», — сказал Гаспарян в эфире радио Sputnik

Гаспарян\: решение выслать российских дипломатов не удивительно

То, что Запад не доволен Россией, было понятно еще задолго до событий в Крыму , отметил он.

В понедельник стало известно, что 17 стран вышлют ряд российских дипломатов. МИД России назвал данное решение провокацией.

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство.