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Гаспарян: решение выслать российских дипломатов не удивительно
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Гаспарян: решение выслать российских дипломатов не удивительно 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
«Принципиален только один вопрос — ради чего будут высылать дипломатов. Понятно, хотелось показать какую-то свою консолидированную позицию и показать, что та политика, которую проводит Россия, не устраивает страны Запада. Но если посмотреть на это абсолютно спокойно, абстрагировано, то видно, что никакой новизны нет», — сказал Гаспарян в эфире радио Sputnik.
Гаспарян\: решение выслать российских дипломатов не удивительно
То, что Запад не доволен Россией, было понятно еще задолго до событий в Крыму, отметил он.
В понедельник стало известно, что 17 стран вышлют ряд российских дипломатов. МИД России назвал данное решение провокацией.
Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство.
После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозила контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.
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