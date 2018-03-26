США сделали шаг к разрыву дипотношений с Россией, заявили в Госдуме 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США сделали шаг к разрыву дипотношений с Москвой, Лондон и Вашингтон ведут одностороннюю конфронтацию с РФ, это не идет на пользу миру, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
США в понедельник в связи с «делом Скрипаля» объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.
"Они ведут, на мой взгляд, политику к разрыву дипломатических отношений в большей степени. Это конфронтация не идет на пользу, будем говорить, стабильности в мире. При этом конфронтация носит односторонний порядок со стороны США и Великобритании", — сказал Швыткин РИА Новости, уточнив, что высылка российских дипломатов стала шагом для разрыва дипотношений с Москвой.