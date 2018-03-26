Ещё
США сделали шаг к разрыву дипотношений с Россией, заявили в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США сделали шаг к разрыву дипотношений с Россией, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. США сделали шаг к разрыву дипотношений с Москвой, Лондон и Вашингтон ведут одностороннюю конфронтацию с РФ, это не идет на пользу миру, заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
США в понедельник в связи с «делом Скрипаля» объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.
"Они ведут, на мой взгляд, политику к разрыву дипломатических отношений в большей степени. Это конфронтация не идет на пользу, будем говорить, стабильности в мире. При этом конфронтация носит односторонний порядок со стороны США и Великобритании", — сказал Швыткин РИА Новости, уточнив, что высылка российских дипломатов стала шагом для разрыва дипотношений с Москвой.
РИА Новости: последние новости
Литва не доказала "недипломатическую" деятельность в посольстве России Меры по высылке российских дипломатов являются временными, считает Чепа Источник в МИД рассказал об ответе России на высылку дипломатов из ЕС и США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада268
17 стран высылают российских дипломатов643
Мировые державы объявили доллару бойкот31
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы81
У Украины заканчивается газ70
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение