«Таких дипломатов надо поискать!»: депутат ответил Западу

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МИД наверняка обеспечит работой высланных дипломатов, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД РФ наверняка обеспечит работой высланных российских дипломатов, возможности найдутся, таких специалистов надо поискать, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери. Там 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.
"Не волнуйтесь, таких дипломатов, как в России, надо поискать. Мы их сохраним. У нас найдутся возможности, наверняка МИД их обеспечит работой. С другой стороны, я абсолютно уверен, что эта акция временная", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не будет ли сломана карьера всех высланных российских дипломатов.
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