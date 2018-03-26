«Таких дипломатов надо поискать!»: депутат ответил Западу

МИД РФ наверняка обеспечит работой высланных российских дипломатов, возможности найдутся, таких специалистов надо поискать, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери. Там 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.
"Не волнуйтесь, таких дипломатов, как в России, надо поискать. Мы их сохраним. У нас найдутся возможности, наверняка МИД их обеспечит работой. С другой стороны, я абсолютно уверен, что эта акция временная", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не будет ли сломана карьера всех высланных российских дипломатов.