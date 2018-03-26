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США высылают 46 российских дипломатов из Вашингтона и двух из Нью-Йорка
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США высылают 46 российских дипломатов из Вашингтона и двух из Нью-Йорка 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты высылают 46 российских дипломатов из Вашингтона и двух из Нью-Йорка, сообщил в ходе общения с прессой глава российской дипломатической миссии в США Анатолий Антонов.
"Речь идет о том, что 46 человек — это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке", — сказал он.
Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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