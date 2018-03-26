США высылают 46 российских дипломатов из Вашингтона и двух из Нью-Йорка

"Речь идет о том, что 46 человек — это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке", — сказал он.

Ранее 14 стран ЕС , а также США, Канада Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.