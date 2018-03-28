Захарова назвала провалом британскую презентацию по делу Скриплая

"Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании, — уверена Захарова. — Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".

К своей записи она прикрепила шесть слайдов закрытой презентации, которую посольство Великобритании в Москве продемонстрировало на специальном брифинге для представителей иностранных дипмиссий 22 марта. Презентация была направлена на то, чтобы подтвердить точку зрения Лондона на дело Скрипаля и мотивировать иностранные государства к действиям против России

Напомним, в понедельник 26 марта США и полтора десятка европейских стран в знак солидарности с Великобританией объявили о выдворении более 100 российских дипломатов.

В среду газета «Коммерсант» опубликовала оказавшиеся в ее распоряжении слайды закрытой презентации посольства Великобритании. Как оказалось, никаких новых весомых доказательств причастности Москвы к делу Скрипаля британцы так и не представили. Все сказанное в презентации повторяет официальные заявления Лондона, отличается только вывод. Публично Тереза Мэй заявляла о «высокой доле вероятности» того, что за отравлением стоит Россия, а в презентации вердикт поменяли на «виновна без малейшего сомнения», не приведя при этом никакой дополнительной аргументации.