Захарова назвала провалом британскую презентацию по делу Скриплая 

Утечка в прессу закрытой презентации посольства Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стала провалом для британского премьер-министра Терезы Мэй. Такое мнение в Facebook выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании, — уверена Захарова. — Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".
К своей записи она прикрепила шесть слайдов закрытой презентации, которую посольство Великобритании в Москве продемонстрировало на специальном брифинге для представителей иностранных дипмиссий 22 марта. Презентация была направлена на то, чтобы подтвердить точку зрения Лондона на дело Скрипаля и мотивировать иностранные государства к действиям против России.
Напомним, в понедельник 26 марта США и полтора десятка европейских стран в знак солидарности с Великобританией объявили о выдворении более 100 российских дипломатов.
В среду газета «Коммерсант» опубликовала оказавшиеся в ее распоряжении слайды закрытой презентации посольства Великобритании. Как оказалось, никаких новых весомых доказательств причастности Москвы к делу Скрипаля британцы так и не представили. Все сказанное в презентации повторяет официальные заявления Лондона, отличается только вывод. Публично Тереза Мэй заявляла о «высокой доле вероятности» того, что за отравлением стоит Россия, а в презентации вердикт поменяли на «виновна без малейшего сомнения», не приведя при этом никакой дополнительной аргументации.
Первый лист является титульным. На втором изложена хронология событий. На третьем — уже озвученные ранее аргументы Лондона о том, что для отравления Скрипаля использовалось нервно-паралитическое вещество под кодовым названием «Новичок», якобы разрабатываемое только в России (в Москве эту версию категорически отвергали — Прим. «РГ»). На этом основании делаются выводы о том, что «ни одно другое государство, кроме России, не имело возможностей, намерения и мотивации» и «никаких заслуживающих доверия альтернативных версий нет». На следующих трех слайдах рассказывается о воздействии вещества на человеческий организм, приводится хронология якобы дестабилизирующих действий России в последние годы, включая кризис на Украине и приписываемые Москве попытки вмешательства во внутреннюю политику США и европейских государств. Завершается презентация слайдом с перечислением принятых Лондоном мер против России.