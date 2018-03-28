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В МИД России назвали «провалом» британскую презентацию по делу Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В МИД России назвали «провалом» британскую презентацию по делу Скрипаля 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала британскую презентацию по делу Скрипаля, ранее появившуюся в СМИ. Свою позицию она высказала в Facebook.
«Ну вот и все! "Коммерсант" раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей». Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — написала она.
27 марта газета «Коммерсантъ» опубликовала секретный документ, распространенный в Москве 22 марта посольством Великобритании среди иностранных дипломатов. В короткой презентации содержится тезис, что Россия «без всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери, а также перечисляются «враждебные действия Москвы» за последнее время, в том числе якобы вмешательство в американские выборы и DDoS-атака на интернет Эстонии в 2007 году.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.
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