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США боятся провала ложных обвинений по «делу Скрипаля», заявили в Госдуме
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США боятся провала ложных обвинений по «делу Скрипаля», заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Призывы США не вести расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с РФ показывают боязнь провала ложных обвинений, их ангажированность и заказной характер, заявил зампред комитета ГД по обороне Швыткин.
Представитель администрации США заявил журналистам, что США поддерживают решение Великобритании не передавать России образцы по делу Скрипаля.
"Они отрицают совместные усилия по расследованию дела Скрипаля с нашей страной, что еще раз показывает боязнь провала их обвинения по отношению к нашей стране. Убеждён в том, что все подобного рода провокации носят, безусловно, ангажированный и заказной характер. И обречены на провал", — заявил Швыткин РИА Новости.
По мнению политика, Вашингтон еще раз показывает, что действует по принципу двойных стандартов: на словах говорят о готовности сотрудничать с Россией, вместе с тем усугубляют ситуацию.
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