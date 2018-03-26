США боятся провала ложных обвинений по «делу Скрипаля», заявили в Госдуме

Представитель администрации США заявил журналистам, что США поддерживают решение Великобритании не передавать России образцы по делу Скрипаля.

"Они отрицают совместные усилия по расследованию дела Скрипаля с нашей страной, что еще раз показывает боязнь провала их обвинения по отношению к нашей стране. Убеждён в том, что все подобного рода провокации носят, безусловно, ангажированный и заказной характер. И обречены на провал", — заявил Швыткин РИА Новости.

По мнению политика, Вашингтон еще раз показывает, что действует по принципу двойных стандартов: на словах говорят о готовности сотрудничать с Россией, вместе с тем усугубляют ситуацию.