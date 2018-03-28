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Посольство России: почти 160 стран хотят доказательств Лондона по делу Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство России: почти 160 стран хотят доказательств Лондона по делу Скрипаля 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что почти 160 стран хотят от Британии доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы обратили внимание на заявление премьер-министра (Британии). Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа (Тереза) Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", — сказал пресс-секретарь посольства.
Ранее премьер Британии призвала принять новые меры против России по делу Скрипаля. Под новыми мерами Мэй подразумевает следующие шаги после высылки российских дипломатов из западных стран. 26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
Ранее также стало известно, что в Государственном департаменте США потребовали от России признания виновности в отравлении Скрипаля.
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