Опубликована презентация британского посольства по «делу Скрипаля»

Опубликована секретная презентация о деле Скрипаля, которую иностранным послам показали в посольстве Великобритании России 22 марта. Состоящий из шести слайдов документ выложила газета «КоммерсантЪ»

Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта,

Третья страница посвящена «новой фазе российской агрессии», и содержит в себе тезис, что Россия «безо всяких сомнений ответственна» за инцидент в Солсбери. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — утверждается в документе.

Далее следует описание отравляющего нервно-паралитического агента «Новичок» и точное число доставленных в больницу и количество задействованных в расследовании.

Финальная страница перечисляет меры, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему «весьма убедительной». По его словам, Вашингтон полностью доверяет информации, предоставленной британской стороной — картина была «достаточно ясной» для всех присутствовавших.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.