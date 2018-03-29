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«Это шок»: Захарова о презентации Британии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Захарова о презентации Британии по делу Скрипаля: напоминает детские картинки 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опубликованные документы Британии по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, напоминают работу младшеклассников.
«Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
По её мнению, всё это выглядит «несвязно и обрывочно».
«Всего шесть страниц, это важно, из которых одна страница — это название презентации. Если говорить о страницах, в которых содержалась бы хоть какая-то информация, их всего пять. Только это пять страниц не текста, а картинок», — добавила Захарова.
Ранее «Коммерсантъ» обнародовала презентацию по делу об отравлении ы Солсбери, показанную на брифинге в британском посольстве 22 марта.
В МИД России также назвали опубликованный документ провалом британского премьера.
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