«Это шок»: Захарова о презентации Британии

Захарова о презентации Британии по делу Скрипаля: напоминает детские картинки

«Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

«Всего шесть страниц, это важно, из которых одна страница — это название презентации. Если говорить о страницах, в которых содержалась бы хоть какая-то информация, их всего пять. Только это пять страниц не текста, а картинок», — добавила Захарова. По её мнению, всё это выглядит «несвязно и обрывочно».

Ранее «Коммерсантъ» обнародовала презентацию по делу об отравлении ы Солсбери, показанную на брифинге в британском посольстве 22 марта.

В МИД России также назвали опубликованный документ провалом британского премьера.