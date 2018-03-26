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Количество стран, заявивших о высылке дипломатов РФ, увеличилось до 15
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Количество стран, заявивших о высылке дипломатов РФ, увеличилось до 15 

Говорит Москва 1 час назад
Так, Оттава высылает четырёх сотрудников российского посольства и генерального консульства, Рим — двоих дипломатов, Хельсинки и Бухарест — по одному.
Ранее об аналогичных мерах заявили США, Германия, Франция, Голландия, Польша, Дания, Чехия, Латвия, Литва и Эстония и Украина. Глава Европейского совета Дональд Туск заявлял, что решение о высылке наших дипломатов приняли 14 стран ЕС.
Берлин, Париж и Варшава высылают по четыре российских дипломата, Вильнюс и Прага — по 3, Амстердам и Копенгаген — по 2, Рига — одного дипломата и сотрудника «Аэрофлота», Таллин — военного атташе посольства России, Киев — 13 дипломатов.
Что касается Вашингтона, он принял решение закрыть российское генконсульство в Сиэтле и выслать 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН.
Как уточнил посол нашей страны в США Анатолий Антонов, генеральное консульство будет закрыто 30 марта.
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