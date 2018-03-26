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В ОП назвали вопиющим нарушением высылку российских дипломатов из западных стран
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В ОП назвали вопиющим нарушением высылку российских дипломатов из западных стран 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Высылку российских дипломатов из США, Канады, Украины и 14 стран Евросоюза прокомментировала председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Она назвала этот шаг вопиющим нарушением международных соглашений. "Россия выставлена как виновник. Власти Великобритании не идут на контакт. Это яркое свидетельство антироссийской истерии", — заявила Сутормина в разговоре с RT. Она добавила, что происходящее является давлением на РФ. По ее мнению, ситуация приближается обратно к эпохе холодной войны и явного противостояния. При этом такая позиция несостоятельна при текущей многополярности мира, полагает Сутормина.
Председатель комиссии ОП также предположила, что Россия примет ответные меры. «По линии общественных организаций мы будем доносить объективную информацию о том, что происходит в нашей стране», — добавила она.
В связи с делом об отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля, 26 марта США, Канада, 14 стран Евросоюза и Украина заявили, что высылают российских дипломатов.
Инцидент с попыткой убийства бывшего разведчика, обвиненного в шпионаже, произошел в городе Солсбери. Власти Великобритании винят Москву в случившемся. Российская сторона обвинения отвергает.
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