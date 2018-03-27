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Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством
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Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ О МАССОВОЙ ВЫСЫЛКЕ ДИПЛОМАТОВ РФ ИЗ СТРАН ЗАПАДА: НА ЭТО ХАМСТВО ОТВЕТИМ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ
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