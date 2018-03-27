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Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством
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Лавров назвал высылку дипломатов из стран Запада хамством
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ЛАВРОВ О МАССОВОЙ ВЫСЫЛКЕ ДИПЛОМАТОВ
РФ
ИЗ СТРАН ЗАПАДА: НА ЭТО ХАМСТВО ОТВЕТИМ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ
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