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Канада вышлет дипломатов РФ
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Канада вышлет дипломатов РФ 

Банки.ру 1 час назад
Оттава приняла решение о высылке четырех сотрудников посольства РФ и генконсульства в связи с «делом Скрипаля».
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