В СПЧ прокомментировали высылку российских дипломатов

Франция, Ряд стран в понедельник заявили о высылке российских дипломатов. В частности, США высылают 60 дипломатических сотрудников РФ, Германия Польша — по четыре каждая, Чехия — трех, Нидерланды — двух.

"Та кампания, которая сейчас организована британскими властями и привела к высылке российских дипломатов из ряда стран, в том числе, из США, выводит существующее дипломатическое противостояние на новый уровень. Ничего хорошего в этом нет: Америка высылает российских дипломатов, Россия — американских. Это рутина дипломатических отношений", — сказал Федотов.

По его словам, ухудшать отношения между станами дальше некуда, пришло время работать над их улучшением. «Хотелось бы двинуться в противоположном направлении, уже пора», — добавил он.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения» они согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ за отравление в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , работавшего на британские спецслужбы. В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера . Остальные меры, согласованные на саммите ЕС, в том числе решения о возможной высылке дипломатов РФ, будут самостоятельно принимать отдельные страны ЕС.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.