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Косачев назвал грязной игрой решения о высылке дипломатов
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Косачев назвал грязной игрой решения о высылке дипломатов 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Против России затеяна грязная и подлая игра, написал в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя решение нескольких стран выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
"Журналисты засыпают цитатами с лент новостей о высылке российских дипломатов из США, Германии, Франции, Польши и ряда примкнувших к ним трансатлантических сателлитов (ужас, ужас — в качестве примазавшегося выступает, оказывается, и Украина)", — написал сенатор.
Он считает, что эти страны приняли решение не только о выдворении россиян, но и об ответных мерах Москвы, поэтому поступающие на ленты новости следует читать так: «США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России», «Польша приняла решение о высылке 4 российских дипломатов из Польши и 4 польских дипломатов из России».
"Германия… Франция… Далее везде. И только так. Пока не очнутся и не придут в себя. На извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра", — заключил Константин Косачев.
Первой свое решение огласила Польша. Затем аналогичные новости поступили из США, Франции, Германии, Италии, Чехии, Украины, стран Балтии, Дании, Нидерландов. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров уже пообещал Вашингтону «подарок» за выдворение 60 сотрудников российских дипмиссий, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил протест американским властям в этой связи.
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