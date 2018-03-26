Косачев назвал грязной игрой решения о высылке дипломатов

Германии, Франции, "Журналисты засыпают цитатами с лент новостей о высылке российских дипломатов из США Польши и ряда примкнувших к ним трансатлантических сателлитов (ужас, ужас — в качестве примазавшегося выступает, оказывается, и Украина )", — написал сенатор.

Он считает, что эти страны приняли решение не только о выдворении россиян, но и об ответных мерах Москвы , поэтому поступающие на ленты новости следует читать так: «США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России», «Польша приняла решение о высылке 4 российских дипломатов из Польши и 4 польских дипломатов из России».

"Германия… Франция… Далее везде. И только так. Пока не очнутся и не придут в себя. На извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра", — заключил Константин Косачев.