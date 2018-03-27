Посольство РФ: Италия не дала доказательств нарушений высланных дипломатов

"С чувством глубокого сожаления восприняли решение о высылке двух сотрудников российских загранучреждений в Италии. При этом нам не были представлены какие-либо доказательства их причастности к не совместимой с дипломатическим статусом деятельности. Причиной этого сугубо политического демарша объявлена необходимость исполнения принятого Европейским Советом решения о пресловутой евроатлантической солидарности с Лондоном. Это, разумеется, не останется без ответа с нашей стороны", — говорится в сообщении дипмиссии.

По заявлению посольства, недружественный жест Рима идет вразрез с многовековыми традициями устойчиво добрых российско-итальянских отношений, вносит элемент недоверия в сохранявшийся даже в условиях санкционной политики ЕС прагматичный диалог и ослабляет наработанный позитивный потенциал двустороннего взаимодействия.

Посольство обращает внимание, что «этот шаг предпринят уже формально ушедшим в отставку Советом министров Италии».

"Надеемся, что новое правительство страны, сформированное по итогам парламентских выборов, будет твердо придерживаться линии на поддержание конструктивного диалога и развитие всестороннего сотрудничества с Россией", — заявила дипмиссия.