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Польша и Соединенные Штаты Америки приняли решение о высылке российских дипломатов
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Польша и Соединенные Штаты Америки приняли решение о высылке российских дипломатов 

Банки Сегодня 1 час назад
Польша и Соединенные Штаты Америки приняли решение о высылке российских дипломатовПри этом США не собираются отказываться от диалога с Кремлем. Единственное условие Америки — изменение поведения России на мировой арене. Хотя какие конкретно должны произойти изменения американская сторона не указывает.
Аналогичное решение о высылке четырех российских дипломатов приняла и Варшава. Об этом 26 марта официально заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По неофициальным источникам в ближайшее время ожидается высылка российских дипломатов с других стран Евросоюза. На такие меры их вынуждает пойти Великобритания, которая настаивает на виновности России в отравлении Сергея Скрипаля.
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