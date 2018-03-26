Польша и Соединенные Штаты Америки приняли решение о высылке российских дипломатов 

Польша и Соединенные Штаты Америки приняли решение о высылке российских дипломатовПри этом США не собираются отказываться от диалога с Кремлем. Единственное условие Америки — изменение поведения России на мировой арене. Хотя какие конкретно должны произойти изменения американская сторона не указывает.
Аналогичное решение о высылке четырех российских дипломатов приняла и Варшава. Об этом 26 марта официально заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По неофициальным источникам в ближайшее время ожидается высылка российских дипломатов с других стран Евросоюза. На такие меры их вынуждает пойти Великобритания, которая настаивает на виновности России в отравлении Сергея Скрипаля.