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Антонов назвал виновного в ухудшении отношений РФ и США
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Антонов назвал Вашингтон ответственным за ухудшение отношений России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на США.
Ранее 14 стран ЕС, а также США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
"То, что делают сегодня США, они рушат то небольшое, что ещё осталось от российско-американских отношений. Вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на США", — сказал он журналистам, комментируя решение США выслать дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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