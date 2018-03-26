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Литва вышлет трех российских дипломатов высшего ранга
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Литва вышлет трех российских дипломатов высшего ранга
РИА Новости
41 минуту назад
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РИА НОВОСТИ
.
ЛИТВА
ВЫСЫЛАЕТ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВЫСШЕГО РАНГА, ДВОЕ ИЗ НИХ — ВОЕННЫЕ АТАШЕ, ЗАЯВИЛ ПОСОЛ
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