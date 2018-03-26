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Литва вышлет трех российских дипломатов высшего ранга
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Литва вышлет трех российских дипломатов высшего ранга 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ЛИТВА ВЫСЫЛАЕТ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВЫСШЕГО РАНГА, ДВОЕ ИЗ НИХ — ВОЕННЫЕ АТАШЕ, ЗАЯВИЛ ПОСОЛ РФ
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Высылку дипломатов из США нельзя оставлять без ответа, заявил посол Антонов Джабаров пообещал "ответный подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов Посол прокомментировал высылку российских дипломатов из Литвы
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