17 европейских государств высылают российских дипломатов

17 европейских государств приняли решение выслать представителей российской дипмиссии в понедельник, 26 марта. Об этом страны начали объявлять в 16:00 по московскому времени.

Лидером по числу выдворенных российских дипломатов стали США: 60 россиян отправятся домой в ближайшее время. На сборы им дали неделю. Украина заявила о высылке 13 дипломатов. Германия и Франция отправляют в Россию по четыре наших дипломата, а Литва и Чехия — по три. По два представителя дипмиссии России улетят на родину из Нидерландов и Дании, Латвия вышлет одного российского дипломата, а МИД Эстонии вышлет военного атташе посольства России.

К 17:00 по Москве к ряду стран, высылающих российских дипломатов, добавилась Канада. Страна заявила о четырех россиянах, которые должны вернуться в свою страну. Финляндия и Хорватия выдворят по одному дипломату.

Демарш начала Великобритания. Премьер королевства Тереза Мэй приняла решение о высылке 23 российских представителей дипломатической миссии

из-за «дела Скрипаля». Британия уверена, что в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля замешана Россия, поскольку

нервно-паралитический

газ «Новичок», которым, по данным британских спецслужб, были отравлены Скрипаль и его дочь, был разработан еще в Советском союзе. Однако страна не предоставляет доказательств ни России, ни странам-членам

Европейского союза.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городке Солсбери были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящий момент они находятся в коме.