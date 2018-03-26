Джабаров пообещал «ответный подарок» за высылку дипломатов

При высылке российских дипломатов страны ЕС и Украина получат "ответный подарок" в виде выдворения представителей их посольств в России, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"При высылке наших дипломатов европейские страны, принявшие такое решение, получат "ответный подарок" в отношении представителей их посольств в России. Это же касается и Украины", — сказал Джабаров.
Решение ряда европейских стран о высылке дипломатов РФ сенатор назвал "проявлением европейской солидарности, данью уважения к "старшему брату".
Он также выразил удивление в связи с тем, что Украина так поспешила присоединиться к общим санкциям.
"Непонятно, как будет работать посольство РФ на Украине, поскольку оно уже действует в усеченном формате, а также украинское посольство в России", — сказал сенатор.
Джабаров полагает, что "постепенно накал этого конфликта будет снижаться, поскольку без России трудно обойтись при решении всех ключевых международных вопросов".
Ранее ряд стран ЕС, а также США и Украина заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.