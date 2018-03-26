Джабаров пообещал «ответный подарок» за высылку дипломатов

Джабаров пообещал «ответный подарок» ЕС и Украине за высылку дипломатов

Решение ряда европейских стран о высылке дипломатов РФ сенатор назвал "проявлением европейской солидарности, данью уважения к "старшему брату".

"Непонятно, как будет работать посольство РФ на Украине, поскольку оно уже действует в усеченном формате, а также украинское посольство в России", — сказал сенатор. Он также выразил удивление в связи с тем, что Украина так поспешила присоединиться к общим санкциям.

Джабаров полагает, что "постепенно накал этого конфликта будет снижаться, поскольку без России трудно обойтись при решении всех ключевых международных вопросов".

Ранее ряд стран ЕС, а также США и Украина заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.